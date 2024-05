Trump | giudice mi toglie libertà parola

"Il giudice mi ha tolto il mio diritto costituzione alla libertà di espressione. Questo processo è trucca to e toglie ndomi la liberta di parola , questo controverso giudice sta trucca ndo le elezioni del 2024. Interferenze sulle elezioni". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. L'ex presidente ... Continua a leggere>>

Dopo essere stato multato con una sanzione da 9.000 dollari dal giudice Juan Merchan, Donald Trump ha cancella to dai social media, per la maggior parte il suo Truth, tutti i post che hanno violato l' ordine del silenzio. Lo riportano i media americani. Continua a leggere>>

Il procuratore speciale Nathan Wade – principale avvocato dell’accusa nel Processo penale a carico di Donald Trump per le interferenze elettorali del 2020 in Georgia – come riporta la Cnn si è dimesso. Il giudice Scott McAfee, della Contea di Fulton, venerdì mattina aveva stabilito che la ...

Continua a leggere>>