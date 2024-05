Braglia elogia | Inter insegna ad investire su società e scouting

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Su TMW Radio ci si pongono domande sul futuro del Milan. Simone, ex portiere, ha risposto citando l’e il suo esempio. ESEMPIO – La seconda stella non vale solo in termini di trofei e prestigio, ma anche come esempio da seguire. La gestione nerazzurra all’no del club è impeccabile, lo sottolinea Simone: «Bisognasu? Sì. Servono professionisti che hanno fatto la storia del Milan. L’sotto questo aspetto. Lo staff non deve essere d’apparenza, ma che sa il significato della storia del Milan, per trasferire allo spogliatoio cosa vuol dire indossare quella maglia. Servono professionisti ma serve nel club qualche elemento che sia ricollegabile alla sua storia. Vedi la Roma ...