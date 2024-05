I modelli ultra flat conquistano la stagione primaverile e si indossano all day long

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il 2024 è senza dubbio il momento d’oro delle slingback basse. E il loro successo non stupisce, visto che hanno il grande vantaggio di unire comodità ed eleganza. Con la loro linea affilata che si apre nella parte dietro, conservano il fascino della classica versione con tacco. Ma la superano in fatto praticità per il loro essereche permette di indossarle da mattina a sera. Un altro fatture che le rende un ottimo investimento questaè la loro versatilità. Sono infatti perfette per essere indossate con i capi più casual così come con quelli più eleganti. Nel primo caso elevano il look, nel secondo lo rendono più interessante, oltre a diventare le migliori amiche delle donne che non amano i tacchi. Altro punto ...