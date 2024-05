Decreto primo maggio | il bonus 100 euro tassato e la stretta sui lavori in casa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Iltredicesime che slitta a gennaio e verrà. L’esonero fino a 500per ogni assunto. E lasuiin. Ildel governo Meloni, approvato insieme a quello sui fondipei di coesione, è il 13esimolegislativo della riforma fiscale. Oltre all’una tantum per le famiglie con redditi fino a 28 milacontiene incentivi alle nuove assunzioni e undonne a favore delle lavoratrici svantaggiate. Con l’esonero dei contributi previdenziali fino a due anni. Per i nuovi imprenditori c’è l’esonero delle tasse fino a tre anni per le aziende del settore digitale e green. Ma anche un rafforzamento delle misure per ...