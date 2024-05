Lite per il pagamento dell’affitto Diciottenne accoltella coetaneo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Litiga con i coinquilini per questioni legate al, neuno, prende a bastonate un altro e lo insegue in strada per colpirlo con un martello. Un egiziano di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri di Novate Milanese con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali. È successo lunedì sera, poco dopo le 19, in un appartamento di via Resistenza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ilavrebbe iniziato a litigare con un connazionaleper il. In pochi minuti dalle parole è passato ai fatti: il ragazzo ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito alla schiena il, per fortuna la lama non ha raggiunto organi vitali . È stato a questo punto che un terzo ...