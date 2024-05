Alla prima elementare maneggiando l’euro e i suoi decimali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Lotito ?hanno affossata, ma la lira è dura a morire. Dal limbo delle monete perdute continua a procurare amarezza a schiere e schiere di consumatori che al momento di passarecassa, mentalmente traducono gli euro in lire, mai smettendo di rimpiangere il tempo nel quale la vita costava, più o meno, la metà di oggi. E non serve nemmeno arrivarecassa per rodersi il fegato: già adocchiando le vetrine, gli scaffali e ogni esposizione, nelle persone di una certa età quel conteggio scatta in automatico: "Avrebbero mai avuto il coraggio di chiedere 232mila lire per un paio di scarpe che oggi costa 120 euro…?". Così, di acquisto in acquisto, il fantasma delle vecchie lire accompagna una buona fetta di popolazione, diciamo over 50? Il paradosso è che a fare i conti con i… conti si trovino non soltanto gli anziani ma anche i bambini di sei anni, ...