Oltre le sbarre e i banchi Studenti e detenuti fianco a fianco sul palco del Civico

(Di mercoledì 1 maggio 2024) LA SPEZIA Senza gli uni, non ci sarebbero gli altri. L’incontro fra due mondi, quello dietro lee quello sui, che realizza il progetto ’Per Aspera ad Astra’ con lo spettacolo ’Dirimpetto. La rete nell’abisso’, non si realizzerebbe senza la presenza degli-attori, che hanno interagito con icostruendo lo spettacolo nei locali messi a disposizione dalla casa circondariale di Villa Andreino. Giornate di prove, sotto il coordinamento del direttore artistico e regista Enrico Casale, del centro di produzione teatrale d’innovazione Gli Scarti, dopo aver varcato quei pesanti cancelli, che hanno lasciato il segno. Lo testimoniano gli alunni coinvolti, come Gabriele Vietina. "Sono un ragazzo di 20 anni e per me il teatro è sempre stato un modo di ricercarmi, esprimermi e conoscere nuove realtà. ...