Il presidio e le garanzie | Troveremo risorse

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Senza assunzioni muoiono i servizi". È una delle frasi sui cartelli esposti dai dipendenti di Palazzo Marino, che riassume una delle ragioni della protesta. Ieri i lavoratori del Comune sono scesi in piazza in una giornata di mobilitazione organizzata dalla Rsu e dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, UilFpl e Csa contro il "rinvio del riconoscimento del ticket pasto cumulabile e spendibile anche presso la grande distribuzione" e per chiedere nuove assunzioni visto che "abbiamo perso 1.160 colleghi in sei anni" e l’organico è al minimo storico di circa 13mila dipendenti. Un intervento, quindi, per poter "continuare a garantire alle cittadine e ai cittadini servizi di qualità". Un gruppo di lavoratori e sindacalisti ha incontrato una delegazione di consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione. "C’è tutta la volontà di affrontare insieme le criticità emerse – spiega il capogruppo del ...