Sostegno agli studenti L’Ateneo raddoppia gli interventi speciali

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Contributi per quasi un milione e 600mila euro, stanziati dall’Università di Pavia come "misure economiche straordinarie per il diritto allo studio", per ilaffitti e per il pagamento delle rette di quanti si trasferiscono in città per studiare. Sono state approvate ieri mattina all’unanimità dal Consiglio d’amministrazione del. "Si tratta di misure senz’altro impegnative dal punto di vista economico – spiega il rettore Francesco Svelto – ma che vanno a rafforzare una linea strategica prioritaria del nostro Ateneo: favorire in tutti i modi un reale accesso a un’istruzione universitaria di alta qualità". L’intervento più rilevante è quello di un milione "come contributo per il canone di locazione di quanti affitteranno casa a Pavia o nelle immediate vicinanze il prossimo anno accademico 2024-2025. Potranno fare ...