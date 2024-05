Così si può salvare il mondo anche dal pessimismo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dall’allarmismo climatico alla drammatizzazione dell’inquinamento. A questi eco-catastrofismi ora si contrappone un pensiero costruttivo, che propone progetti e soluzioni realistiche per i problemi dello sviluppo. Oltre l’ideologismo verde. «Domani sarà peggio». Anzi, «l’umanità sta andando verso l’estinzione». Questo sembra il sentimento diffuso riguardo ai cambiamenti climatici, perfino tra le generazioni più giovani, proprio loro che dovrebbero costruire con ottimismo un futuro migliore di quello di chi li ha preceduti. Lo sostengono varie indagini su scala globale, non ultima quella pubblicata sul sito online The Lancet Planetary Health, secondo cui, su 100 mila ragazzi tra 16 e 25 anni, il 75 per cento ritiene che la fine dell’umanità sia vicina. Se la stessa ricerca mostra che il 26 per cento dei giovani annovera il «climate change» tra le cause primarie o secondarie per non ...