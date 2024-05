Il calcio dentro la città Ecco perché ’Pesarello’ è un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il nuovo centro sportivo della Vis Pesaro a Villa Fastiggi non è ancora completato e già diventa un modello nazionale. Non ha ancora un nome ufficiale – Vpark, Pesarello o quello dell’atteso sponsor – e già appartiene all’identità pesarese. Si parte da qui per comprendere il progetto City Club, illustrato ieri nella sala del consiglio comunale, con la Vis partner della Lega Pro. Tema: come lepossono cambiare le realtà sportive e viceversa. All’attenzione diversi casi studio: quello del Mapei stadium condiviso da due realtà come Reggio e Sassuolo (amministrazioni di colore diverso) e del centro sportivo neroverde volano di mille attività; quello di Torino che solo con le Atp Finals ha una ricaduta di 300 milioni, quello di Genova che assomma 300.000 presenze con l’Ocean Race o 16.000 pernotti con i campionati di subbuteo. E appunto Pesaro. "E’ un progetto nel ...