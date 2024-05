(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un passo avanti nella partita sul nuovo, verso lodiper la realizzazione di unodel. I gruppi immobiliari Bastogi Spa e Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa hanno comunicato ieri che Infrafin srl (società interamente posseduta da Camabo, il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano Spa "un nuovo diritto di esclusiva fino al 31 gennaio 2025, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare unocon funzioni accessorie alno dell’area di proprietà di Infrafin" nel territorio del Comune di. Una stringata comunicazione che indica un passo avanti sul fronte ...

stadio a rozzano, l'Inter procede con lo studio di fattibilità - Avanti nella partita per il nuovo stadio dell'Inter a rozzano, concesso diritto di esclusiva fino al 2025. Il Milan conferma progetto a San Donato. Un passo avanti nella partita sul nuovo stadio

Il comunicato del prolungamento dell'intesa è arrivato stasera dalle società proprietarie dei terreni - In attesa che Webuild presenti a Inter e Milan il progetto per la ristrutturazione di San Siro, il club di viale della Liberazione va avanti per la sua strada e continua a lavorare per la costruzione

L'Inter rinnova fino a gennaio l'esclusiva sui terreni a rozzano per costruire lo stadio - Il primo accordo con i proprietari dei terreni scadeva oggi ed è arrivato il rinnovo Eva A. Provenzano Caporedattore 30 aprile 2024

