Google Gemini app su Android presto permetterà di leggere le risposte in tempo reale

Ora anche i membri della famiglia possono accedere a Gemini tramite Google One Premium , ma ci sono delle limitazioni. L'articolo Google One Premium ora offre Gemini anche ai membri della famiglia proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Gmail sarà presto in grado di riassumere le vostre e-mail: infatti Google si prepara a sostituire Google Assistant con Gemini, la sua intelligenza artificiale avanzata in grado di fare molto di più del suo predecessore. La nuova funzione dovrebbe chiamarsi “Summarize this email” – ovvero “Riassumi ...

Continua a leggere>>