NXT 30 04 2024 Spring Breakin Bentornato

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, prima di tutto mi scuso per l’assenza del report di settimana scorsa, ero in campeggio, c’erano anche dei ragazzi tedeschi che a giudicare dai gesti che facevano col braccio direi che il loro idolo d’infanzia è lo stesso di Gunther, okay non erano loro a fare quel segno ma abbiamo riso tutti, partiamo subito con l’analisi della parte 2 diPromo: Il nuovo campione NXT si presenta tra i consueti cori “Whoop That Trick” e i meritatissimi “You deserve it”, Williams come prima cosa si congratula col campione uscente Ilja Dragunov, reo di averlo spinto a livelli che neanche lui credeva potesse superare, ma ora siamo nella Whoop that Era e il pubblico subito inizia a intonare il nuovo coro, a interrompere il giubilo del pubblico arriva la voce stridula di Lash Legend dei Meta Four con in mano una busta, si ...