Papa | ricoverato al Gemelli per infezione respiratoria

Il portavoce vaticano Matteo Bruni ha reso noto cheFrancesco è stato trasferito al Policlinico Gemelli di Roma per alcuni controlli ...... si precisa."Francesco - afferma ancora la nota vaticana - è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera". 29 marzo 2023Secondo Lapresse ilavrebbe problemi respiratori, un affaticamento che avrebbe reso necessaria la macchina dell'emogasanalisi in stanza per monitorarlo costantemente: 'Ilal ...

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: infezione respiratoria, malore dopo l'udienza generale. resterà alcuni g ilmessaggero.it

ROMA – Dal pomeriggio di oggi, 29 marzo 2023, Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli per alcuni controlli. Sicuramente trascorrerà questa notte in ospedale. A quanto si apprende, lo staff ...Città del Vaticano, 29 mar. (askanews) – “Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare ...