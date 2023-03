Ucraina-Russia, allarme Aiea per Zaporizhzhia: “Aumentano soldati e armi” (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Tensione sempre più alta attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: nella zona dell’impianto, ‘osservato speciale’ nella guerra tra Ucraina e Russia, “le azioni militari continuano”, come spiega il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, alla Cnn. “Le azioni militari continuano e Aumentano di intensità. Aumenta il numero dei soldati e dei mezzi militari, aumenta l’artiglieria pesante”, dice da Dnipro, in attesa di raggiungere la centrale. Nell’impianto sono stati registrati “blackout ripetuti”. Grossi raggiungerà l’impianto dopo aver già effettuato una prima visita dall’inizio del conflitto. “Voglio vedere la situazione con i miei occhi, voglio parlare con chi gestisce le cose lì, sono i russi”, dice riferendosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Tensione sempre più alta attorno alla centrale nucleare di: nella zona dell’impianto, ‘osservato speciale’ nella guerra tra, “le azioni militari continuano”, come spiega il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (), Rafael Grossi, alla Cnn. “Le azioni militari continuano edi intensità. Aumenta il numero deie dei mezzi militari, aumenta l’artiglieria pesante”, dice da Dnipro, in attesa di raggiungere la centrale. Nell’impianto sono stati registrati “blackout ripetuti”. Grossi raggiungerà l’impianto dopo aver già effettuato una prima visita dall’inizio del conflitto. “Voglio vedere la situazione con i miei occhi, voglio parlare con chi gestisce le cose lì, sono i russi”, dice riferendosi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Mentre l’offensiva russa in Ucraina arranca, alla TV di Stato russa ieri sera Solovyov ha chiesto le dimissioni del… - valigiablu : Come funziona la macchina di disinformazione russa | Federica Arenare - _arianna : Come funziona la macchina di disinformazione russa - ANNACippiu : @ErmannoTromboni @granati_mauro Intanto si rischia il peggio..sentito del drone ucraino caduto in Russia? c'era scr… - nicvaccani : RT @jacopo_iacoboni: Secondo Kiu la Russia ha già perso con certezza 2000 ufficiali in Ucraina (stime dicono che il numero reale possa esse… -