Gli Aristogatti: Questlove sarà il regista della nuova versione che unirà live-action e animazione (Di lunedì 27 marzo 2023) Il classico Disney intitolato Gli Aristogatti tornerà sugli schermi con una versione che unirà le riprese live-action e l'animazione, la cui regia è stata affidata a Questlove. Gli Aristogatti torneranno sugli schermi con un film che unirà riprese live-action e animazione, la cui regia è stata affidata ad Ahmir "Questlove" Thompson. Il filmmaker ha vinto l'Oscar nella categoria Miglior Documentario un anno fa e si metterà ora alla prova con un progetto di finzione grazie alla collaborazione con Walt Disney Studios. Thompson sarà coinvolto anche come produttore della nuova versione del cult Gli Aristogatti.

