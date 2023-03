Gianni Minà | il giornalista e conduttore televisivo | è morto a 84 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - PaoloCond : Senza parole per tanta grandezza. Gianni Minà, una leggenda #rip - rosad24 : RT @AndreCardi: È morto Gianni Minà, aveva 84 anni. Un altro gigante del giornallismo che ci lascia #GianniMinà - ossoropul : RT @ANPI_Scuola: È morto il grande Gianni Minà. -

Chissà se la vita disia stata 'alla grande': certamente è stata una vita 'tra i Grandi'. Ne ha lasciato documenti e documentari, che hanno trasmesso caratteri ed emozioni ed hanno collezionato premi. Un ...Addio ad una delle grandi firme del giornalismo sportivo e non solo: è morto, dopo una breve malattia cardiaca. Aveva 84 anni. Torinese, classe 1938, è stato anche scrittore e conduttore televisivo. Nasce come cronista sportivo, con una grande passione per il ...- giornalista noto nel mondo per le sue interviste esclusive a Fidel Castro, Cassius Klay, Maradona, ma anche convinti difensore e divulgatore degli ideali di liberazione che illuminano l'...