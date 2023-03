Tutto quello che c'è da sapere sulla docuserie Netflix "Volo MH370. L’aereo sparito nel nulla" (Di giovedì 23 marzo 2023) È da qualche giorno disponibile su Netflix la docuserie – tre episodi da novanta minuti ciascuno – “Volo MH370. L’aereo sparito nel nulla” che ripercorre i fatti e le successive indagini relative alla scomparsa di un Boeing 777 che durante un Volo notturno tra la Malesia e Pechino l’8 marzo del 2014 è sparito dai radar e pare essersi dissolto nel nulla. A bordo c’erano 237 persone tra passeggeri ed equipaggio. Subito iniziano le operazioni di ricerca delL’aereo – costate in totale 135 milioni di dollari – e vengono setacciati 320 mila chilometri quadrati di oceano senza però trovare un solo pezzo riconducibile al veliVolo scomparso. Da qui cominciano a montare sempre più dubbi su cosa ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 marzo 2023) È da qualche giorno disponibile sula– tre episodi da novanta minuti ciascuno – “nel” che ripercorre i fatti e le successive indagini relative alla scomparsa di un Boeing 777 che durante unnotturno tra la Malesia e Pechino l’8 marzo del 2014 èdai radar e pare essersi dissolto nel. A bordo c’erano 237 persone tra passeggeri ed equipaggio. Subito iniziano le operazioni di ricerca del– costate in totale 135 milioni di dollari – e vengono setacciati 320 mila chilometri quadrati di oceano senza però trovare un solo pezzo riconducibile al veliscomparso. Da qui cominciano a montare sempre più dubbi su cosa ...

