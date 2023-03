Trump Arrestato? I legali assicurano: “Non si opporrrà” (Di sabato 18 marzo 2023) Uno dei legali di Donald Trump ha dichiarato che il tycoon non opporrà resistenza alle autorità se dovesse essere incriminato dalla procura distrettuale di Manhattan per un pagamento non dichiarato avvenuto durante la sua corsa alle elezioni presidenziali del 2020. L’avvocato Joe Tacopina, infatti, ha affermato al Daily News che non ci saranno ostacoli con ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) Uno deidi Donaldha dichiarato che il tycoon non opporrà resistenza alle autorità se dovesse essere incriminato dalla procura distrettuale di Manhattan per un pagamento non dichiarato avvenuto durante la sua corsa alle elezioni presidenziali del 2020. L’avvocato Joe Tacopina, infatti, ha affermato al Daily News che non ci saranno ostacoli con ... TAG24.

Trump invoca la rivolta: 'Martedì mi arrestano' L'incriminazione è imminente, anche se la data è incerta, ma Donald Trump ha annunciato ai suoi cinque milioni di follower su Truth che verrà arrestato martedì e ha invitato la base a scendere in ... Trump choc: 'Mi arrestano martedì' - Redazione ...illegali' da parte del 'corrotto ufficio del procuratore di Manhattan' secondo cui 'l'ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana'. Una notizia bomba, che Trump ... Usa, Trump: "Martedì sarò arrestato. Manifestiamo, riprendiamoci il Paese" Sky Tg24 Trump Arrestato I legali assicurano: "Non si opporrrà" La prossima settimana, come ha ammesso lo stesso Trump, potrebbe esserci l'incriminazione. Trump arrestato: "Non opporrà resistenza" A detta di Donald Trump ci sono pochi dubbi circa il fatto che ... Perché Donald Trump rischia di essere arrestato martedì 21 marzo Donald Trump teme di essere arrestato nella giornata del 21 marzo, ma cosa rischia davvero Ecco quali sarebbero le accuse mosse all'ex presidente degli Stati Uniti. Donald Trump rischia di essere ...