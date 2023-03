LIVE – Pesaro-Brescia 8-13 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 18 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventiduesima giornata dellaA1di. In programma una partita dal pronostico assolutamente incerto: gli uomini di coach Repesa sono ottavi e arrivano da tre sconfitte di fila; la formazione di coach Magro, invece, battendo Trieste, ha interrotto una striscia di sette sconfitte consecutive. Inoltre, l’ultimo testa a testa tra le due squadre è arrivato nella recente Coppa Italia, in cui i lombardi hanno battuto nettamente la Carpegna Prosciutto, andando poi a vincere il trofeo nella successiva finale. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 18 marzo sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kitta1979 : @grullini1 @_DAGOSPIA_ Qui, più aggiornato: - viverepesaro : Vis Pesaro, scontro diretto col Montevarchi nell'infrasettimanale: segui con noi la live alle 21… - RA_LoriDue : TUTTI A PESARO IL 1° MAGGIO The Final COUNTDOWN - algablu : Franco Facassi: NO al biolaboratorio di Pesaro - StefanoRod86 : RT @backdoor_pod: Video live chat con @spel81, @StefanoRod86 e @MaxBogni99: Varese regala spettacolo contro Pesaro, Brescia torna a sorride… -

A dirigere il match sarà Fabrizio Ramondino di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Davide Fedele di Lecce; quarto uomo Thomas Bonci di. Padroni di casa dati ...... Valerio Salustri di Roma e Nicolò Bertuccioli di. Il pre partita di Coach Alessandro ... under 18 e over 65): 12 euro Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna e under 6 anni)match Diretta ......00 Reggina - Cagliari 16:15 ITALIA SERIE C - GIRONE B Montevarchi - Imolese 14:30 Reggiana - Torres 14:30 Siena - Alessandria 14:30 Entella - San Donato 17:30 Fermana - Vis17:30 Fiorenzuola - ...

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-GERMANI BRESCIA: LIVE SU ... Bresciacanestro

Occhi puntati sulla Vitrifrigo Arena dove, insieme al ritorno in Italia e a Pesaro di Austin Daye, si gioca un match davvero importante per la Vuelle, che ha bisogno dei due punti per avanzare verso i ...Alle 20.30, alla Vitrifrigo Arena, la Germani sfida Pesaro in una partita che può essere il crocevia di questo campionato di serie A. In caso di vittoria, la Pallacanestro Brescia può tenere aperta la ...