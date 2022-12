LIVE Sci alpino | Gigante Semmering 2022 in DIRETTA | Gut-Behrami e Shiffrin impressionano ma Bassino e Brignone sono subito dietro! Alle 13 00 la seconda manche

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE DI OGGI LADELLA DISCESA MASCHILE DI BORMIO D11.30 11.04: Fuori d30 anche l’austriaca Scheib 11.04: Non riesce a qualificarsi la francese Direz 11.03: Che finale didi Asja Zenere che si inserisce in 20ma posizione a 2?73 e si qualifica per la11.02: Esce Robnik, tocca a Zenere 11.01: La svedese Nyberg è 30ma a 3?70 10.59: Hilzinger è 28ma a 3?50, Richiardson è fuori d30 10.58: La austriaca Moerzinger commette diversi errori ed è 29ma a 4?22 10.57: La svizzera Suter è 25ma a 3?14 10.57: Non partono sia Miradoli che Alphand 10.54: Questa la classifica dopo le prime 30 ...

OA Sport

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Dominik Paris a caccia del riscatto in un ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...... ammettiamolo, ha pensato: un altro Pinocchio Basta (soprattutto dopo il bruttissimo- ...Un oscuro scrutare ) gli permette di elevare un 'semplice' coming of age autobiografico ad avventura-... LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2022 in DIRETTA: Paris, l'ora della riscossa sulla Stelvio I pettorali di partenza La diretta testuale del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...