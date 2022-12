Sparatoria Parigi oggi | fermato 69enne | cosa si sa del killer

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un cittadino francese, pensionato di 69 anni, è statoper laavvenuta, nel X arrondissement, di fronte a un centro culturale curdo. L’uomo, che ha esercitato il mestiere di macchinista alla Sncf, era statoun anno fa in relazione a un attacco con una scimitarra contro un campo di migranti situato nell’XI arrondissement secondo quanto riportato da Bfmtv, ed era oggetto di un’azione giudiziaria per violenze a sfondo razziale commesse con armi. Uscito di prigione il 12 dicembre scorso, era sottoposto a controllo giudiziario e gli era stato imposto il divieto di possedere armi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il 69enne accusato di aver ucciso 3 persone nel centro della capitale, nel 2016 aveva accoltellato chi lo aveva derubato. Nel 2021 aveva assaltato un campo migranti con una ...Almeno tre persone ferite. L'aggressore sarebbe un 69enne. Tre persone sono morte in seguito ad unaavvenuta stamani nel centro di. Lo ha reso noto la Procuratrice della Capitale francese, Laure Beccau, a colloquio con i cronisti. Almeno altre tre persone sono rimaste ferite, due ... Sparatoria Parigi, l'attentato che ha portato alla morte di almeno 3 persone Un pensionato con precedenti ha iniziato a sparare vicino un centro culturale curdo nel decimo arrondissement. È stato fermato dalle forze dell'ordine che ora cercano di capire se c'è un legame con la ...L'uomo, 69 anni, ex ferroviere, era sotto controllo giudiziario dopo altri attacchi nei confronti di stranieri. Visti i precedenti non avrebbe potuto detenere armi da fuoco ...