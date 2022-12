Meloni in mimetica tra i militari in Iraq

ilGiornale.it

- La presidente del Consiglio ha visitato il contingente militare taliano. A Baghdad poi incontro con il premier Al Sudani: l'Italia - ha detto la premier - è al fianco dell'Iraq per la sua ...Di fronte ai soldati impegnati in missione di pace, indossando lacome hanno già fatto in passato altre cariche dello Stato,parla di "visita simbolica" con la quale, in un periodo ... "Non vedeva l'ora". Lucarelli al vetriolo contro la Meloni in mimetica La presidente del Consiglio ha visitato il contingente militare taliano. A Baghdad poi incontro con il premier Al Sudani: l'Italia - ha detto la premier - è al fianco dell'Iraq per la sua rinascita ...Il Primo ministro italiano si è intrattenuta con i soldati nella base Union 3 ed è poi stata ricevuta dal capo di governo iracheno.