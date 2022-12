Oroscopo Gennaio | Bilancia

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre Siete al centro dell'attenzione. L'immagine è sempre brillante, quando passate calamitate sguardi, suscitate ammirazione, pensieri arditi. Venere e Marte vi prendono a braccetto, vi accompagnano a far shopping, vi fanno fare ottimi acquisti e conquiste di qualità. Pieno piacere di sedurre, di giocare con i sensi, di stringere chi amate nei lacci di Eros. Chi vi resiste? Il cuore più audace e tentatore è quello dei nati in ottobre: vi basta un'occhiata per far cadere chi volete ai vostri piedi. Leggermente meno in forma i nati in settembre. C'è nell'anima un pensiero che non vuole proprio sparire.