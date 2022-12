Beatrice Quinta si tatua Dargen D’Amico e parla di Rkomi | “Una persona bellissima”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lo aveva annunciato e alla fine ha mantenuto la promessa:si èta il nome didopo l’esperienza ad X Factor. In un’ascella il nome, nell’altra il cognome e via di deodorante.”Per meè stato fondamentale, lui è andato a pescare la vera Bea, mi ha capita e guidato“, ha dichiarato la cantante a Cosmopolitan. “Io sono sempre la stessa e faccio le stesse cose. Scrivo musica e la canto. L’unica differenza è che adesso intorno a me c’è più attenzione e ci sono più persone che lo vedono. Ma sono sempre io, in pigiama a casa che scrivo“. Popolo di twitter io mantengo sempre le promesse pic.twitter.com/uQxzFzv1lW —(@) December ...