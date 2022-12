Mercoledì 2 | quando uscirà la seconda stagione della serie Netflix?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La primasi è conclusa con un finale aperto e molte questioni in sospeso, aprendo la strada a unae un interrogativo:2? Da qualche giorno ormai è disponibile sulaoriginale, che sta spopolando molto nel nostro paese. Divisa in 8 episodi,racconta le vicende diAddams, figliafamosa Famiglia Addams, mandata dopo le esperienze negative nelle scuole normali alla Nevermore Academy, un collegio per “reietti” dotati di poteri soprannaturali. Gli episodi oltre a parlare dell’adattamentopiccola ...