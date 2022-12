La Salernitana prova ad anticipare il Napoli | interesse per un obiettivo di Giuntoli

(Di domenica 11 dicembre 2022) Arrivano brutte notizie per lain vista della ripresa del campionato di Serie A. Si è infatti infortunato Luigi Sepe; e il problema sembrerebbe essere più grave del previsto. Secondo quanto riportato da il Corriere del Mezzogiorno, per l’ex portiere delsi tratta di una lesione al polpaccio di grado elevato, potrebbero servire 2-3 mesi di stop per recuperare dall’infortunio. Infortunio Sepe, Cragno potrebbe essere il sostituto Laè costretta a cercare un portiere sul mercato, sul taccuino del d.s. Morgan De Sanctis ci sono Gollini, Berisha e Cragno. Cragno e Meret Getty Image Proprio l’ex portiere del Cagliari non ha trovato spazio al Monza e sembrerebbe essere nel mirino anche di Cristiano, che lo vorrebbe portare alqualora Salvatore ...

alla ricerca del gol Sulla scarsa produzione offensiva. ' In attacco è mancato qualcosa , bisogna lavorare con molta costanza e i ragazzi lo stanno facendo. Volevo una squadra contro che ...... il primo test post - pausa in Turchia - per quanto non possa essere considerato un banco di... In Turchia c'è stato un incontro al momento interlocutorio con la dirigenza della. I ...Il tifoso sogna e Iervolino segna. Lo fa da imprenditore: segna cioè annota in agenda la scadenza delle tasse da pagare e che rendono più tortuosa la strada del mercato di ...In attesa di ulteriori esami, Il Mattino fa il punto sulle condizioni di Giulio Maggiore dopo l’infortunio accusato ieri in amichevole: “Maggiore ha lasciato lo stadio turco con le stampelle. È un bru ...