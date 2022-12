Gabriele Salvatores | una lectio magistralis alla Sapienza per omaggiare il regista Premio Oscar

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Rai Cinema presenta il 15 Dicembre 2022 unadeldi Roma. Il reboot transmediale di Nirvana verrà lanciato in anteprima durante unadial Centro Congressi d'Ateneo dell'Università La, il 15 dicembre alle ore 15:30, in Via Salaria 113. L'universo di "Nirvana" concepito dalnel 1997 rinasce dopo 25 anni in un'esperienza immersiva da vivere in tempo reale attraverso i social media, il Metaverso, un podcast e un Alternate Reality Game: dal 15 dicembre vecchi e nuovi personaggi interagiranno in tempo reale con gli ...