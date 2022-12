Amici 22 | anticipazioni puntata di domenica 4 dicembre 2022 In palio il Capodanno | ospiti Il Volo – Tutte le sfide

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Maria De Filippi -2222 arriva alla dodicesimadellapomeriggio, registrata ieri – giovedì 1°– e in onda su Canale 5 il 4alle 14. Se non voletee spoiler su quanto accaduto, l’esito dellee gli, la vostra lettura deve fermarsi qui.22: cosa è successo nella dodicesimadiDopo i provvedimenti disciplinari della scorsa settimana, per gli allievi è tempo di pensare al! Ebbene sì, inc’è la possibilità di esibirsi al “concertone” in onda la sera del 31 ...

In studio poi tutte le emozioni del professore di canto di "" Rudy Zerbi e la storia di un'artista amatissima, Ivana Spagna. E ancora, un ritratto inedito di Pierpaolo Pretelli e Manila Nazzaro ...Non proseguite con la lettura se non volete! Nella puntata si vede Flynne prendere il ...di colpa potrebbe spiegare perché si è occupato di Wilf che incontra poi un nuovo gruppo di...Un altro Domani, ecco le anticipazioni dal 5 al 9 dicembre 2 dicembre novembre. Le vicende di Julia e sua nonna Carmen vanno in onda alle 16.50 con la ...Verissimo torna con due nuovi appuntamenti del fine settimana e cambio orario: tutte le anticipazioni sugli ospiti presenti in studio con Silvia Toffanin ...