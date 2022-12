CM Scommesse | Brozovic fa piangere Lukaku | terno tra Mondiali e Serie C

Quanto ai cartellini,è il maggior candidato a vedersene comminato uno a 2.62 per Bet365. ... (none) Leggi i commenti: tutte le notizie 4 novembre 2022... bravo a toccare le corde giuste del gruppo, ma anche a vincere alcuneche erano tutto ... Il recupero all'orizzonte di Marcelodovrebbe segnare il ritorno all'antico, ma forse non già ...Martinez conta sul rientro di Lukaku, a segno negli ultimi due confronti contro i biancorossi: è proprio l'attaccante dell'Inter la prima scelta nelle scommesse sui marcatori, a quota 2,75, mentre ...Ultima chiamata per la generazione d'oro del Belgio, a rischio eliminazione ai Mondiali in Qatar. Il crollo con il Marocco impone ai Diavoli Rossi i tre punti contro la Croazia ...