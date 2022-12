Alzheimer | un farmaco rallenta il decorso della malattia Uno studio americano-giapponese

Al Clinical Trials onDisease (CTAD) il 29 novembre a San Francisco sono stati presentati i risultati dello studio con ilLecanemab i cui dati preliminari erano stati anticipati in una conferenza stampa ...Ilsembra dunque avere un buon successo nel rallentare gli effetti dell', ma gli scienziati sono discordi su quanto questo possa cambiare per i pazienti e i loro famigliari. Secondo ...Un farmaco sperimentale contro l'Alzheimer. il Lecanemab, ha rallentato per la prima volta il progresso di questa temuta malattia del cervello ...Un recente studio effettuato dai ricercatori dell’università di Yale e pubblicato sulla rivista Nature ha identificato un biomarcatore che potrebbe coadiuvare gli specialisti nel diagnosticare in mani ...