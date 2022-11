Kiev | Orban usa l' Ucraina come ostaggio in rapporti con l' Ue

Il premier ungherese Viktor Orbán "sta giocando la sua partita con l'Unione europea e a volte usa l'Ucraina come ostaggio di questa relazione": lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro ...Per questo, gli alleati stanno fornendo un supporto militare senza precedenti ae Stoltenberg ... Questa mattina il premier ungherese Viktorha confermato che il governo di Budapest ha preso ...Il premier ungherese Viktor Orbán "sta giocando la sua partita con l'Unione europea e a volte usa l'Ucraina come ostaggio di questa relazione": lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kul ...Orban apre sulla questione ucraina. Probabilmente vorrà in cambio che la Commissione gli conceda sconti sulle richieste avanzate fin'ora ...