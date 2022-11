Mondiali | Gazzetta | “Marocco flash contro un brutto Belgio”

(Di lunedì 28 novembre 2022)- Come riporta ad oggi laper ile ilportano tanti punti da rivedere ad oggi. “Non siamo noi Incassato il vantaggio del, Martinez ha provato con gli “italiani” Lukaku e De Ketelaere, dopo aver lanciato pure Mertens. Ma ilera ormai confusione pura, con Witsel che ha chiuso da terzo centrale difensivo, peraltro colpevole sul raddoppio arrivato in pieno recupero: una magia di Ziyech e la firma di Aboukhlal. Il tutto per la gioia di uno stadio per tre quarti marocchino. È finita con i giocatori di Regragui che sfilavano in zona mista con la bandiera sulle spalle. E con Amrabat, centrocampista della Fiorentina, che ha confessato: «Non so dove arriveremo, ma spero e penso molto lontano, ...

...i suoi. L'intenzione del ct Paulo Bento, però, sembra quella di volerlo schierare ugualmente , considerando il suo valore e la sua importanza in questa squadra. Lo riporta oggi la...... in una recente intervista rilasciata a Sportweek, il settimanale delladello Sport, aveva ... Testa alta per le prossime sfide con Serbia e Brasile ai, l'obiettivo è qualificarci agli ... Le partite di oggi ai Mondiali in Qatar: chi gioca e dove vederle Chi pensava di vedere un Charles De Ketelaere diverso in nazionale rispetto a quello della prima parte di stagione con il Milan, per ora, si è dovuto ricredere. Dopo essere stato per 90 ...Gli asiatici sono reduci dalla sorprendente vittoria ottenuta contro la Germania nel turno precedente, che ha aumentato sensibilmente le chances di qualificazione alla fase successiva. Discorso comple ...