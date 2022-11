Smottamento anche a Capri | il sindaco chiude la Panoramica

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 novembre 2022) Nuovodove ilMarino Lembo ha emesso nella tarda serata di ieri un’ordinanza che dispone la chiusura di via Castiglione nel tratto dellache dal civico 41 conduce a via Castello. Ieri unodi terriccio e sassi caduto da una delle pareti che costeggiano la via provinciale– Anaaveva fatto temere il peggio nel corso della pioggia abbondante che si era rovesciata sull’isola. Loha portato sulla carreggiata terreno misto a roccia ed arbusti senza causare comunque danni a cose o persone. L’ordinanza di chiusura si è resa necessaria in quanto via Castiglione è zona di transito sia veicolare che pedonale ed il buio della sera impediva ai tecnici comunali di effettuare una ricognizione ...