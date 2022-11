Il sospetto della procura su Giandavide De Pau | «Ha ucciso per girare video da rivendere sul web»

(Di venerdì 25 novembre 2022)De Pau, accusato dalladi Roma di avertre prostitute nel quartiere Prati, aveva forse un piano premeditato. E un obiettivo: quello difilmati edasul Dark Web. Gli elementi a supporto di questa ipotesi sono sostanzialmente tre. Il primo sono iritrovati sul suo cellulare che raccontano i primi due omicidi. Ovvero quelli delle due cittadine cinesi di via Riboty. Il secondo è il travestimento utilizzato per entrare nella casa. Che fa pensare quindi a una premeditazione del gesto. Il terzo sono i cold case che a Piazzale Clodio stanno analizzando per capire se sono attribuibili alla stessa mano che ha colpito quel 17 novembre. Uno in particolare sta attirando l’attenzione degli inquirenti. La premeditazione ...

... buttate alle ortiche il disfattismo, fate dell'ardore,comprensione edisponibilità un ...o definire una questione mentre in ambito sentimentale succederanno cose strane o un...... buttate alle ortiche il disfattismo, fate dell'ardore,comprensione edisponibilità un ...o definire una questione mentre in ambito sentimentale succederanno cose strane o un...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Due rapine in meno di un’ora e un uomo - sospettato del primo colpo - fermato, ma subito rilasciato dopo essere stato denunciato in stato di libertà. È quanto ...