Spagna-Costa Rica | programma e telecronisti Rai Mondiali Qatar 2022

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido per la prima giornata dei gironi deidi. Le Furie Rosse iberiche fanno il loro esordio in questo girone molto competitivo sfidando i centroameni che venderanno di sicuro carissima la pelle per cercare un altro storico ottavo di finale. Chi vincerà a Doha? Si parte alle ore 17 di mercoledì 23 novembre.sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela. SportFace.

Commenta per primoRica è il secondo incontro in programma per il girone G dei Mondiali di Qatar 2022 e vedrà il fischio d'inizio alle ore 17 all'Al Thumama Stadium di Doha. Giovanissimi contro vecchietti ...Moujojo e compagni ©LaPresseGIRONE E:RICA - ore 17 Al Thumama Stadium a DohaNove titoli da allenatore di club per Luis Enrique che sarà alle prese con il suo primo Mondiale da ...Giappone (Gruppo E). La giornata prosegue con Spagna - Costa Rica (Gruppo E) alle ore 17:00 e Belgio - Canada (Gruppo F) alle ...Invece la formaziona allenata da Moriyasu punterà su minamino per sbloccare il risultato. Spagna e Costa Rica nell’altra partita del gruppo E Il gruppo è ricco di talento, con Spagna e Costa Rica che ...