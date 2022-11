LIVE Marocco-Croazia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | comincia la prima sfida del gruppo F

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:56 E’ il momento dell’inno nazionale della. 10:55 Si parte con l’inno nazionale del. 10:53 Squadre nel tunnel degli spogliatoi dello Stadio Al Bayt, costruito ispirandosi ad una tenda beduina del deserto. Spalti ricchi di tifosi provenienti dal Magreb. E’ tutto pronto! 10:49 La stella croata è indubbiamente Luka Modric. Il trentasettenne regista del Real Madrid è al quarto Mondiale, e vuole lasciare il segno nella sua ultima apparizione internazionale con la maglia del suo paese. 10:45 Soltanto panchina per l’idolo di Bari Walid Cheddira. L’attaccante marocchino sogna l’esordio Mondiale dopo un avvio di stagione fantastico. Su di lui ci sono gli occhi dei club di mezza Europa. 10:40 Sesta partecipazione aiper i Leoni dell’Atlante, ...

Ilha segnato su azione 13 degli ultimi 14 gol al Mondiale. L'eccezione è stata la rete di Youssef En - Nesyri contro la Spagna nel 2018, sugli sviluppi di un corner. La Croazia ha perso la ...Sfide come sempre in streaming su Rainews.it e Rai Play. Di scena i gruppi E ed F. I croati di Brozovic affrontano ildi Cheddira. Alle 14 Germania - Giappone e alle 16 Spagna - Costa Rica. Tutte su Rai 2. Alle 20 su Rai 1 Belgio ...La quarta giornata del Mondiale in Qatar si apre con l'esordio dei vice-campioni del mondo. La Croazia affronta il Marocco affidandosi al suo centrocampo di qualità capitanato da Modric. In campo dall ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Marocco-Croazia in diretta dal prepartita al risultato finale. Mercoledì 23 novembre ...