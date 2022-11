La manovra della Meloni frega i poveri ma anche i ricchi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Arriva lae le settimane passate in campagna elettorale spargendo propaganda si sciolgono come neve al solese sull’Italia piove a secchi. Giorgiapresenta il primo atto politico del suo governo e osservandolo da fuori sembra un governo Draghi, la stessa tiepidezza, con qualche spunto da regalare alla narrazione. Così la primaapprovata dal Governoha tradito tutte le promesse, sia aiche aiLa rivoluzione promessa non c’è, i conti contano per lacome imbrigliavano i governi venuti prima di lei solo che questa volta è più difficile millantare il cambiamento perché le misure sono scritte nero su bianco, i bilanci sono verificabili con i fogli in mano. “Aboliremo il Reddito di cittadinanza” hanno ...