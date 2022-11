Agenzia ANSA

"Un altro attacco come quello dei giorni scorsi alelettrico ucraino da parte della Russia lo distruggerà completamente. E in quel caso non si ...della politica estera Ue Josepnel corso ...22 nov 17:29elettrico ucraino vicino alla distruzione 'Un altro attacco come quello dei giorni scorsi alelettrico ucraino da parte della Russia lo distruggerà completamente. E in quel ... Borrell, sistema elettrico ucraino vicino alla distruzione - Europa La guerra in Ucraina giunge al 272esimo giorno. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un attacco russo contro la folla in fila per il pane in una scuola di Orikhiv, nella regione di Z ..."Un altro attacco come quello dei giorni scorsi al sistema elettrico ucraino da parte della Russia lo distruggerà completamente. (ANSA) ...