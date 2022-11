Taekwondo oggi | Mondiali 2022 | orari 16 novembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dopo i primi due giorni di gare, idicontinuano senza sosta in quel di Guadalajara, dove si assegnano medaglie e titoli iridati. I tatami accolgono incontri sempre interessanti con il nuovo sistema di punteggio, basato sulla vittoria di 2 round su 3, che ormai ha preso piede sulla scena internazionale in maniera definitiva. In questo mercoledì 16, sarà solo una l’italiana in: Sarah Al Halwani che, nei -49 kg femminili, proverà ad arrivare il più lontano possibile.Mercoledì 16Ore 16.00-20.00: Turni preliminari (1/32 e 1/16 di finale) Ore 22-23.30: Ottavi di finale e quarti di finale Ore 1.00-3.00: Semifinali e ...

Quest', invece, per la seconda giornata della competizione iridata in quel di Guadalajara, saranno di scena le seguenti categorie: - 87 kg maschile (con Roberto Botta ), - 62 kg femminile (con Cristina ...Di seguito, il programma delle gare odierne dei Mondiali di2022 di Guadalajara (Messico) e una guida su come seguirle in tv e streaming., MONDIALI 2022: IL PROGRAMMA DELLE GARE E COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING Ore 16.00 - 19:00 circa: Turni preliminari (1/32 e 1/16 di finale) Ore 22 - 23.30: Ottavi di finale e quarti di ...Di seguito, il programma delle gare odierne dei Mondiali di taekwondo 2022 di Guadalajara (Messico) e una guida su come seguirle in tv e streaming. TAEKWONDO, MONDIALI 2022 OGGI: IL PROGRAMMA DELLE GA ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...