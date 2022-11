“Patriarcato for dummies” | un saggio per conoscere i femminismi E chi lotta contro le disuguaglianze | “O si è felici o si è complici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Quando il mondo (e soprattutto l’Italia) sembra voler tornare prepotentemente indietro sui diritti delle donne, diventa urgente e necessario ripartire dalle basi. Azzerare le discussioni, mettendo in fila le idee e le conquiste ottenute fino qui. Perché la propaganda, vecchia o nuova che sia, non spazzi via tutto. Quindi: no, le femministe “non la pensano alla stessa maniera su tutto”. Nessuna “odia i maschi, anche se sarebbe facile farlo”. E “alcune sembrano sempre arrabbiate, ma sono solo stanche”. Semplice? Eppure c’è bisogno di ridirlo e di farlo con precisione. Le basi, se così le possiamo chiamare, le mette in fila Eugenia Nicolosi nel suo “for” (Giulio Perrone Editore). Ovvero “per principianti”, ma anche, per dirla più facile, ilspiegato a chi crede di non capirci ...