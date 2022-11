Zone sismiche | da Regione Lombardia 503 500 | in Bergamasca interessati 11 Comuni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Bergamo. Sono 503.500 gli euro assegnati a 108della provincia di Bergamo, Brescia e Mantova che si trovano in zona sismica 2 e 3 in base alla suddivisione del territorio regionale. È questo l’esito del bando diche prevede l’assegnazione di contributi per l’esercizio delle funzioni trasferite aiin materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in, per l’anno 2022. “Anche quest’anno abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza – ha spiegato l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – a tutti queiche devono gestire per legge tutte le pratiche riguardanti la vigilanza sismica. In particolare, ci sono rilevanti oneri da espletare a seconda delle caratteristiche di rischio sismico nelle quali ...