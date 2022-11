Checco Zalone imita Vladimir Putin e il maestro Muti | al via da Firenze il suo show “Amore + Iva” Uno spettacolo imperdibile VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un grande debutto quello dia Palazzo Wally di(sold-out le 4 serate previste). E non poteva essere altrimenti. Fuoriclasse vero, nel suo “+ Iva”regala due ore di musica. “Acrilico a buon mercato“, l’odore che sente il mattatore nel suo nuovo personaggio che è legato alRiccardo. Non mancano il brano “Ragadi” e “Poco ricco”, un piccolo capolavoro che molti rapper veri, secondo noi di FQMagazine, invidiano. Presenti all’appello i suoi successi del passato, come Angela’ e ‘Immigrato’.l’zione di: “Grazie Italia mi hai dedicato Putignano”. Da manuale anche quella di Vasco Rossi. ...