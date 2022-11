Roma | Zalewski | 'Derby incidente di percorso Mourinho va solo ringraziato'

L'esterno dellaè intervenuto ai microfoni di CalcioNews24 a margine del Golden Boy: le sue parole Le dichiarazioni di Nicolaa CalcioNews24: 'Ieri è stato un incidente di percorso e decisa da ...Dionisi(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez;, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo; Belotti, Abraham. All. MourinhoRoma, le parole di Zalewski il giorno dopo la sconfitta nel Derby: "Perso per un episodio. L'Europa League Torneo molto difficile".Torino, 7 nov. – (Adnkronos) – “Il derby è stato un incidente di percorso, una partita decisa da un episodio a loro favore. Abbiamo subito l’occasione per rifarci e nelle prossime due partite vogliamo ...