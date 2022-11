Box office | “La Stranezza” supera i 3 milioni di euro e 470mila spettatori

Cineguru

... Modern Warfare 2, quattro chiacchiere con lo sviluppatore Bernardo Antoniazzi - Intervista LEGGI - Tim Burton ci racconta la sua Mercoledì e la "vacanza" dalcinematografico LEGGI - ...Resta in vetta alla classifica delitaliano, 'La Stranezza' di Roberto Ando', miglior debutto italiano dell'anno, che incassa 1.096.380 di euro nel week end per un totale in due settimane di 3.138.943 euro. New entry al ... La stranezza è il secondo film italiano dell’anno: il box office del weekend 3-6 novembre Un altro weekend tranquillo al cinema, in attesa dell’arrivo del blockbuster Marvel Black Panther: Wakanda Forever che sembra promettere di rinvigorire il box office autunnale. Si prevede che il film ...Resta in vetta alla classifica del box office italiano, 'La Stranezza' di Roberto Ando', miglior debutto italiano dell'anno, che incassa 1.096.380 di euro nel week end per un totale in due settimane d ...