GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria e le parole shock sul Covid | in arrivo pesanti provvedimenti?

(Di giovedì 3 novembre 2022) Mentre siamo ancora in piena pandemia, tanto che i casi starebbero persino aumentando, nella settima edizione del Grande Fratello Vip si pensa che sia una cosa di poco conto. Ebbene sì perchéha letteralmente scioccato i telespettatori da casa per le suein merito al. Secondo lui, infatti, non sarebbe successo chissà cosa e che a morire sarebbero stati solo quelli affetti da altre patologie.durissime che hanno coinvolto chi ha perso un proprio caro per colpa del virus e che ora potrebbero costare caro al gieffino. Grande Fratello Vip 7: lechoc diSono già tanti gli scivoloni in questa settima edizione del Grande Fratello Vip e ora ne arriva un altro da parte di. ...

Al GFla noia e la routine sembrano aver colpito alcuni concorrenti, in particolare Giaele De Donà che ha avanzato una strana proposta a. 'Ho voglia di litigare con qualcuno ma non so chi,...... Ma di chi si tratta Federica Panicucci ha rivelato anche i nomi delle new entry del Grande Fratelloovvero: Luca Onestini , già concorrente e noto al grande pubblico di Uomini e donne ;...ROYALS Camilla e l'incidente in volo di ritorno dall'India "L'aereo su cui viaggiava la regina consorte è stato colpito da un grande uccello, che ha danneggiato il… Leggi ...Leggi anche: Micol Incorvaia al Gf Vip: la sorella di Clizia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria Altro nome dato per certo in questi giorni è quello di Luciano Punzo, ex concorrente di Temptation ...