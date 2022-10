(Di lunedì 31 ottobre 2022) TORINO - Non è un buon momento per Leonardo, che ha visto dalla panchina la Juve chiudere l a terza partita consecutiva (in campionato) senza prendere gol. L'ultimo pezzoBBC non sta ...

In attesa delle prossime partite, per scoprire setornerà titolare o si siederà nuovamente in panchina, la moglie Martina Maccari ha deciso di sfogarsi sui social.Input Vlahovic, spazio per Kean accanto a Milik. Nel Psg Neymar è squalificato: giocherà ... Queste le probabili formazioni: JUVENTUS (3 - 5 - 2) : Szczesny;, Gatti, Alex Sandro; ... Bonucci, l'attacco della moglie sui social: "Sicuri di conoscere la verità" Lo sfogo sulle storie Instagram repostato anche dallo stesso difensore bianconero: "Quando si giudica..." TORINO - Non è un buon momento per Leonardo Bonucci, che ha visto dalla panchina la Juve chiud ...Con undici i disponibili anche contro il Psg sarà una Juventus sperimentale. Difesa a tre con Gatti, Bonucci e Alex Sandro, centrocampo con Cuadrado e Kostic esterni ed il trio formato ...