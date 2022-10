Calciomercato.com

Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Inter -, il tecnico del team ligure, Dejan, che tornerà in scena nel "suo" stadio Meazza, dove ha giocato con la maglia nerazzurra dal ...Dejansa che quella di Inter -non potrà essere una serata come le altre. "Il mio passato non si può e non si deve cancellare - attacca il mister alla vigilia della sfida del 'Meazza' - ,... Sampdoria, Stankovic: 'Inter, i 10 anni più belli della mia vita ma sarò leale. Su San Siro e il passato...' Il tecnico della Samp: 'Voglio vedere sempre l'atteggiamento di Cremona'.GENOVA (ITALPRESS) - 'Il mio passato non si può e non si deve cancellare.Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, parla alla vigilia della partita di Serie A contro l'Inter di Simone Inzaghi a San Siro.