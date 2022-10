Russia | confermata condanna 9 anni per cestista Usa Britner

Una Corte d'appello di Mosca ha confermato oggi la condanna a nove anni di reclusione per la cestista americana Brittney Griner, riconosciuta colpevole di possesso di stupefacenti. Lo riferisce l'...Una Corte d'appello di Mosca ha confermato oggi la condanna a nove anni di reclusione per la cestista americana Brittney Griner, riconosciuta colpevole di possesso di stupefacenti. Lo riferisce l'...Il tribunale di Krasnogorsk, vicino Mosca, ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati dell'ex cestista americana, Brittney GRINER, condannata in ...La giustizia russa ha confermato martedì in appello la condanna a 9 anni di carcere inflitta in prima istanza in agosto alla giocatrice di basket statunitense Brittney Griner, colpevole di contrabband ...